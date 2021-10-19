В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2030 курян

В регионе работают пункты вакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2030 человек, на ИВЛ – 149 (девять – инвазивная, 140 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 19 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 62359 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 286 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались в регионе 1549 человек. В том числе за последние сутки - пятеро - мужчины 46 и 64 лет и женщины 47, 66, 89 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.