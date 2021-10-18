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Здоровье18 октября 2021 19:58

В Курске корпус тубдиспансера перепрофилируют под ковидарий

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе сложная ситуация с заболеваемостью ковид

В регионе сложная ситуация с заболеваемостью ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В одном из корпусов областного противотуберкулезного диспансера будет развернут ковидный госпиталь. Строители готовятся приступить к работам по перепрофилированию одного из зданий противотуберкулезного диспансера в коронавирусный стационар. Специалисты определяют зону для размещения двух газификаторов, каждый из которых объемом три тонны.

- Здесь мы планируем открыть не менее 100 мест для пациентов с коронавирусом, все с кислородом, в том числе будет организовано и 12 коек в реанимации. Компьютерный томограф в учреждении есть, корпус оборудуем переносным рентгеном. Строительные работы, надеюсь, за шесть недель будут завершены, – рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

Средства на перепрофилирование корпуса выделяются из областного бюджета