В Курске корпус тубдиспансера перепрофилируют под ковидарий

В регионе сложная ситуация с заболеваемостью ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В одном из корпусов областного противотуберкулезного диспансера будет развернут ковидный госпиталь. Строители готовятся приступить к работам по перепрофилированию одного из зданий противотуберкулезного диспансера в коронавирусный стационар. Специалисты определяют зону для размещения двух газификаторов, каждый из которых объемом три тонны.

- Здесь мы планируем открыть не менее 100 мест для пациентов с коронавирусом, все с кислородом, в том числе будет организовано и 12 коек в реанимации. Компьютерный томограф в учреждении есть, корпус оборудуем переносным рентгеном. Строительные работы, надеюсь, за шесть недель будут завершены, – рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

Средства на перепрофилирование корпуса выделяются из областного бюджета