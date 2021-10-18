Курская область присоединилась к акции «Сохраним лес»

Планируется высадить еще 130 тысяч деревьев Фото: Светлана ВОЛКОВА

16 октября Курская область присоединилась к Всероссийской акции «Сохраним лес». Деревья высадили в Хомутовском, Железногорском, Солнцевском, Тимском, Рыльском, Курском, Обоянском, Золотухинском, Щигровском и Глушковском районах.

В акции приняли участие около 500 человек.

- В первые дни акции участники посадили 63,5 тысячи саженцев и сеянцев на площади 15,25 га, это дуб, ясень, липа, сосна, рябина, акация, бирючина и свидина. В рамках центрального мероприятия планируется высадить еще 130 тысяч деревьев, – рассказал председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков.