В Курске ремонтируют Триумфальную Арку

Планируется также благоустроить территорию Фото: Светлана ВОЛКОВА

На территории Триумфальной арки в Курске начался капитальный ремонт. Сейчас идет демонтаж гранитной плитки на фундаменте (ее планируется полностью заменить), тротуарной плитки на отмостке возле арки. Ведутся работы и внутри помещений первого этажа.

Уже на этой неделе будет завезено необходимое оборудование и смонтировано строительное ограждение, сказали в администрации региона.

- В рамках капитального ремонта на Триумфальной арке планируется замена кровельного железа на карнизах, ремонт верхнего пьедестала, замена кровельного покрытия, водосточных воронок с подогревом, устройство молниезащиты, отделочные работы в помещениях охраны и электрощитовой, восстановление металлических ограждений на лестницах, капитальный ремонт систем электроснабжения, водоснабжения, а также благоустройство территории, – рассказал председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков.

Все работы планируется завершить 10 декабря 2021 года.