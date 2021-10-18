Полностью завершили вакцинацию от ковид более 404 тысяч курян

В регионе работают пункты вакцинации от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе привито 428 443 человек, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 404 479.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2046 человек, на ИВЛ – 145 (шесть – инвазивная, 139 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 18 октября, в Курской области всего зарегистрировано 62073 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 281 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид в регионе скончались 1544 человека. В том числе за последние сутки - женщины 62, 69, 72, 82 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.