В Курской области свободно около 200 ковид-коек

В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Руководители учреждений предоставили оперативную информацию о количестве ковид-пациентов, находящихся на лечении, свободных местах и о запасе медикаментов.

Всего развернуто больше двух тысяч коек, свободны, по последним данным, около 200 койек, проблем с кислородом нет.

Есть месячный запас лекарственных препаратов для амбулаторных больных.

- Амбулаторные пациенты с коронавирусом должны находиться под постоянным динамическим наблюдением врачей поликлиник, - сказал вице-губернатор Андрей Белостоцкий.