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Здоровье18 октября 2021 9:20

В Курской области свободно около 200 ковид-коек

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид

В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Руководители учреждений предоставили оперативную информацию о количестве ковид-пациентов, находящихся на лечении, свободных местах и о запасе медикаментов.

Всего развернуто больше двух тысяч коек, свободны, по последним данным, около 200 койек, проблем с кислородом нет.

Есть месячный запас лекарственных препаратов для амбулаторных больных.

- Амбулаторные пациенты с коронавирусом должны находиться под постоянным динамическим наблюдением врачей поликлиник, - сказал вице-губернатор Андрей Белостоцкий.