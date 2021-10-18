В Курской области свободно около 200 ковид-коек

В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид
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Руководители учреждений предоставили оперативную информацию о количестве ковид-пациентов, находящихся на лечении, свободных местах и о запасе медикаментов.
Всего развернуто больше двух тысяч коек, свободны, по последним данным, около 200 койек, проблем с кислородом нет.
Есть месячный запас лекарственных препаратов для амбулаторных больных.
- Амбулаторные пациенты с коронавирусом должны находиться под постоянным динамическим наблюдением врачей поликлиник, - сказал вице-губернатор Андрей Белостоцкий.