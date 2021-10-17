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Общество17 октября 2021 11:10

Еще шесть курян с подтвержденным коронавирусом скончались

Общее количество летальных случаев выросло до 1540
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В Курской области за сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом. Как сообщил региональный оперштаб 17 октября, умерли мужчины 63, 96 лет, а также женщины 69, 72, 84, 85 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Общее количество летальных случаев выросло до 1540.

Всего за время пандемии в Курской области заразились коронавирусом 61 792 человека. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2014 пациентов, на ИВЛ – 154 (10 – инвазивная, 144 – неинвазивная). Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 427 774 человек, вторым – 404 016.