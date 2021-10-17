Коронавирусом в Курской области заразились еще 279 человек

По данным оперштаба на 17 октября, в Курской области зарегистрировали 279 новых случаев коронавируса за сутки. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 199, Курский - 23, Советский - 11, Рыльск - семь, Солнцевский район - шесть, Горшеченский, Льгов, Мантуровский, Рыльский районы и Щигры - по четыре, Тимский район - три, Золотухинский - два, Дмитриев, Касторенский, Льговский, Октябрьский, Хомутовский, Черемисиновский, Щигровский районы и Железногорск - по одному. Всего за время пандемии в регионе инфицировались 61 792 человека.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2014 пациентов, на ИВЛ – 154 (10 – инвазивная, 144 – неинвазивная). На сегодняшний день скончались 1540 человека. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 427 774 человек, вторым – 404 016.