Курянина задержали на рынке за отсутствие маски

Курянина обвиняют в невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации Фото: Из архива КП.

ЧП произошло 15 октября на Сеймском рынке Курска. Молодого человека скрутили полицейские за отсутствие маски. Женщины пытались "отбить" его, но это не удалось, курянина доставили в полицию.

В УМВД региона прокомментировали ситуацию:

- В одном из магазинов выявлен гражданин, который в нарушение Распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 года №60-рг «О введении режима повышенной готовности», находилась в общественном месте без средств индивидуальной защиты.

На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения и предъявления документов, удостоверяющих личность, мужчина не реагировал и попытался скрыться. Молодой человек спровоцировал вовлечение в конфликт посторонних, которые препятствовали выполнению сотрудниками полиции служебных обязанностей, результате чего, нарушитель скрылся.

Личность его установлена. Он доставлен в отдел внутренних дел, где в отношении него составлены административные материалы по ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и 19.3 «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей» Кодекса РФ об Административных правонарушениях.

Кроме того будет дана правовая оценка действиям лиц, воспрепятствовавших законным действиям сотрудников полиции.