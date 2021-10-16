В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1958 курян

В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах региона с COVID-19 и пневмониями находятся 1958 человек, на ИВЛ – 160 (12 – инвазивная, 148 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 16 октября, в Курской области всего зарегистрировано 61513 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

С начала пандемии в регионе от ковид скончались 1534 человека.

В том числе за последние сутки - пятеро - мужчины 73, 74 лет и женщины 68, 74 лет и 81 года.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.