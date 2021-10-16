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Деловой Курск16 октября 2021 14:35

На территории бывшего курского завода начали строить высотки

Курян беспокоит экологическая безопасность территории будущего жилого комплекса
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Новый жилой комплекс появится на КЗТЗ

Новый жилой комплекс появится на КЗТЗ

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске на территории бывшего завода КЗТЗ началось строительство крупного жилого комплекса.

- Чтобы обеспечить транспортную доступность и возвести инженерные объекты, будут использованы средства инфраструктурного кредита. О его выделении шла речь во время визита в Курскую область премьер-министра России Михаила Мишустина. С помощью этих средств планируется построить 7,5 км водопровода и 9 км дороги, - рассказали в администрации региона.

Компания-застройщик в рамках реализации проекта планирует возвести более 600 тыс. квадратных метров жилья - дома от 10 до 17 этажей. Ввод первой очереди намечен на конец 2022 года.

Также проектом предусмотрено строительство двух детских садов по 600 мест, школы на 2000 мест и поликлиники. Во дворах будут расположены детские и спортивные площадки, тихие зоны отдыха, будет проводиться озеленение. Отдельное внимание уделят созданию безбарьерной среды, пообещали в Доме Советов.

Между тем в соцсетях куряне активно обсуждают вопрос экологической безопасности территории бывшего завода, где начато строительство.