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Здоровье16 октября 2021 14:03

В Курске работают группы по контролю за соблюдением ковид-ограничений

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе проверят соблюдение ковиод-ограничений

В регионе проверят соблюдение ковиод-ограничений

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с ухудшающейся обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в Курской области усиливается контроль за соблюдением введенных ограничений и масочного режима, сообщили в администрации региона.

- Контроль будут вести мобильные группы. В их состав войдут сотрудники полиции, Росгвардии, управления Роспотребнадзора, а также работники профильных комитетов региональной и городской администраций. Такие группы создадут на территориях трех округов Курска и в муниципальных образованиях. Рейды начнут проводить с 16 октября, - рассказали в Доме Советов.

Специалисты проверят соблюдение масочного режима в транспорте. Дополнительно проверят наличие сертификата или QR-кода о вакцинации у посетителей торговых центров и спортивных объектов.

Кроме того, будет дана оценка действиям администраций торговых центров по контролю за соблюдением ковидных ограничений среди посетителей.