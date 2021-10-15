В Курске пассажиров без масок высадили из автобуса

В пассажирском транспорте нужно носить средства защиты Фото: Светлана ВОЛКОВА

Очередной рейд по соблюдению масочного режима водителям и пассажирами общественного транспорта прошел в Центральном округе Курска. Мониторинг проводили сотрудники городского департамента пассажирского транспорта, управления по делам ГО и ЧС, ГИБДД и полиции.

- С 1 октября мы увеличили количество рабочих групп и проверок. Мы были достаточно лояльными к гражданам, и делали акцент на разъяснение необходимости пользоваться в транспорте масками, – пояснил директор департамента транспорта Григорий Богачев. - Но в связи с тем, что ежедневно фиксируется рост заболеваемости, приходится переходить к более жестким мерам: необходимо добиться, чтобы куряне не носили маски в кармане, а надевали их, заходя в транспорт.

За две недели регулярных проверок рабочие группы составили восемь протоколов об административной ответственности на пассажиров, перевозчикам выдали три уведомления о необходимости явиться для составления протоколов.

Результат сегодняшнего рейда - пять протоколов, один из них составлен на водителя. Еще два уведомления о возбуждении дела об административном правонарушении получат перевозчики за то, что водители работали без масок. Двух пассажиров без масок высадили из автобуса для разъяснительной работы и предупреждения.