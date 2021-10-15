В Курске преподавателя вуза осудили за взятки

Преподаватель "заработал" более 250 тысяч рублей на взятках Фото: из архива "КП"

Ленинский районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу 46-летнего преподавателя одного из курских вузов. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя).

Доцент кафедры получал от студентов деньги за написание курсовых проектов и их защиту, а также за положительные оценки на экзамене. От имени студентов он делал отчеты о прохождении преддипломной практики, выполнял выпускные квалификационные работы и допускал их к защите.

Кроме того, под видом помощи студентке в сдаче экзамена по предмету, который он не преподавал, получил от нее восемь тысяч рублей, рассказали в прокуратуре.

Суд оштрафовал педагога на 500 тысяч рублей и лишил права в течение трех лет заниматься педагогической деятельностью.

Полученные им 276 тысяч рублей обращены в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.