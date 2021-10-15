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Происшествия15 октября 2021 16:50

Курянин украл деньги с карты инвалида

Суд отправил преступника в колонию
Ольга ДАНИЛОВА
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Преступник обналичил чужие деньги

Преступник обналичил чужие деньги

Фото: Из архива КП.

Ленинский районный суд вынес приговор 26-летнему курянину. Он признан виновным п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).

В июне 2020 года к курянину обратился знакомый, инвалид второй группы, с просьбой подключить к его банковской карте услугу «Автоплатеж». Выполняя эту операцию, мужчина через банкомат незаметно для владельца подключил к номеру своего телефона услугу «Мобильный банк», получив возможность удаленно распоряжаться чужим счетом.

Однажды, прочитав уведомление о зачислении на счет инвалида денег, вор перевел их на карту другого своего знакомого, а затем обналичил и потратил восемь тысяч рублей.

Суд дал жителю Курска год и три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.