В Курске присяжные смягчили приговор воспитателю, которая убила свою дочь

Курянка проведет в колонии десять лет Фото: Из архива КП.

Апелляция смягчила наказание 28-летней курянке, которую ранее присяжные признали виновной в убийстве своей трехмесячной дочери.

- Курский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката на приговор Промышленного районного суда Курска от 20 апреля, которым женщина осуждена по статье "Убийство". Она получила 12 лет исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года, - рассказали в Курском облсуде.

Осужденная имеет высшее психолого-педагогическое образование и работала воспитателем в детском саду..

Трагедия произошла 14 апреля 2020 года. Женщина у себя дома специально положила детское теплое одеяло на лицо трехмесячной дочки и придавила его руками, ребенок задохнулся.

Адвокат в апелляционной жалобе ссылался на незаконность приговора, а также чрезмерно суровое наказание, приближенное к максимально возможному.

Курский областной суд признал приговор законным и обоснованным.

Вместе с тем, так как присяжные посчитали, что женщина заслуживающей снисхождения, приговор смягчили.

- Присяжные приняли во внимание то, что у девочки после рождения нашли ряд заболеваний, которые мать, с учетом особенностей ее личности, установленных судебно-психиатрической экспертизой, в том числе «застреваемости» на негативных переживаниях и обидах, привели ее к заблуждению о том, что ребенок неизлечимо болен. В итоге суд снизил наказание до десяти лет лишения свободы, в остальной части оставил приговор без изменения. Он вступил в законную силу, - добавили в облсуде.