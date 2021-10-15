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Общество15 октября 2021 13:18

В Курской области для хищных птиц установили гнездовые ящики

Мероприятие прошло в пойме реки Сейм в Рыльском районе
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Цель создания искусственных гнездовий – сохранение и восстановление популяций редких охраняемых видов птиц

Цель создания искусственных гнездовий – сохранение и восстановление популяций редких охраняемых видов птиц

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники регионального комитета природных ресурсов установили 15 гнездовых ящиков для редких охраняемых видов дневных хищных птиц в пойме реки Сейм в Рыльском районе.

Цель создания искусственных гнездовий – сохранение и восстановление популяций редких охраняемых видов птиц, а также улучшение условий размножения птиц из отряда мелких и крупных соколообразных: тювик, кобчик, балобан.

Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области».