Выросло число госпитализированных с ковид и пневмонией курян

Курян призывают к вакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1949 человек, на ИВЛ – 157 (12 – инвазивная, 145 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 15 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 61236 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 271 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались в регионе 1529 человек.

В том числе за последние сутки - семь человек - мужчины 60, 69, 70, 70 лет; женщины 63, 74, 88 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.