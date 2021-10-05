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Политика5 октября 2021 17:02

За месяц в ЕДДС Курска поступило шесть сообщений об обнаружении взрывоопасных предметов

Всего же куряне позвонили более 1,9 тысяч раз
Ольга ДАНИЛОВА
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Оперативная группа 87 раз выезжала на происшествия в сентябре

Оперативная группа 87 раз выезжала на происшествия в сентябре

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В сентябре в ЕДДС Курска горожане обратились более 1,9 тысяч раз.

Большая часть звонков носила справочный характер, кроме того, зафиксировано 442 обращения в службы жизнеобеспечения и 180 - в службы экстренного реагирования – в полицию, скорую помощь, службу газа и к пожарным.

Кроме того, в течение месяца поступило шесть сообщений об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Оперативная группа 87 раз выезжала на происшествия различного характера. 70 раз на оказание помощи курянам в различных ситуациях выезжали дежурные смены аварийно-спасательного формирования города. Шесть таких выездов были связаны с угрозой жизни. Во всех случаях помощь была оказана.