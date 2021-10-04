Курский проект вышел в финал международного образовательного конкурса

В рамках проекта дети под руководством преподавателей и родителей могут в свободное время проводить безопасные опыты Фото: Светлана ВОЛКОВА

Определены финалисты международного конкурса инноваций в образовании КИвО-2021. Ими стали девять проектов из России и два – из Казахстана. В числе финалистов и образовательный проект из Курска – флешмоб «Химичим дома вместе».

Проект «Химичим дома вместе» был разработан в школе №7 им. А.С. Пушкина Курска, позже к нему присоединились педагоги других образовательных организаций. В его рамках дети под руководством преподавателей и родителей могут в свободное время проводить безопасные опыты и выполнять дома проектные работы.

Финал конкурса инноваций пройдет в Москве 28 октября в рамках международной конференции.