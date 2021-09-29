В Курской области пройдет Декада пожилых людей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области пройдет Декада пожилых людей. Все мероприятия проведут в соответствии с требованиями регионального Роспотребнадзора, при минимальном количестве участников.

Граждане пожилого возраста смогут бесплатно по предварительной записи посетить Курский музей археологии, областной краеведческий музей, в Железногорском художественном колледже имени А.А. Дейнеки постичь азы компьютерной грамотности.

Творческие события пройдут в областной библиотеке для детей и юношества, Доме народного творчества, картинной галерее им. А.А. Дейнеки. Центр «Ровесник» им. И.В. Селиванова 1 октября покажет для граждан пожилого возраста спектакль «Импровизация на тему любви».

В образовательных учреждениях региона состоятся классные часы, тематические вечера, посвященные Международному дню пожилых людей. Будут проведены дополнительные осмотры на дому одиноких и нетранспортабельных пожилых больных с участием узких специалистов сферы здравоохранения.

Подробная программа опубликована на сайте комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области http://ksokursk.ru/index.php?id=1364.