Для «Динамо» грядущий финал станет восьмым подряд Фото: Яна ШЕЛЕСТ

25 декабря в Курске пройдет финал Кубка России по баскетболу, сообщили в областной администрации. За трофей будут бороться курское «Динамо» и сыктывкарская «Ника».

27 сентября в полуфинальном матче турнира курянки со счетом 48:58 обыграли «Пересвет-ЮФУ» из Ростова.

Для «Динамо» грядущий финал станет восьмым подряд, это рекорд в женском баскетболе. До этого рекорд был установлен командой УГМК, девушки из Екатеринбурга играли в финале Кубка России семь лет подряд.