51-летний курянин ударил сожительницу ножом

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Золотухинский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в покушении на убийство.

28 сентября днем подозреваемый находился в доме, расположенном на хуторе Марфинские выселки Золотухинского района. В ходе конфликта он нанес 33-летней сожительнице не менее двух ударов ножом в шею и один удар в грудь.

Потерпевшую доставили в больницу, где ей своевременно оказали квалифицированную медицинская помощь. Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены экспертизы.