В Курской области задержали троих "закладчиков"

Сбытчикам грозит до 20 лет колонии Фото: Из архива КП.

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Железногорский» зафиксированы факты сбыта через тайники-закладки синтетических наркотиков.

- Закладки делали трое граждан одного из сопредельных государств, прибывшие в Железногорск специально для криминального промысла. Двое мужчин 20 и 25-ти лет и 29-летняя женщина были задержаны оперативниками спустя несколько часов после приезда в регион, - рассказали в УМВД региона.

У них нашли и изъяли свертки с порошкообразным веществом. Согласно исследованию это синтетический наркотик метадон общей массой более 40 граммов. Также изъяты сделанные ими ранее закладки запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК.

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двадцати лет. Фигурантам избрана мера пресечения в виде ареста.