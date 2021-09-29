Курянин перечислил мошенникам деньги, надеясь получить интим-услуги

Полиция разыскивает преступников
Фото: Из архива КП.
Курянин нашел в сети Интернет рекламу с контактами девушки, оказывающей услуги приватного характера. Связавшись с ней, они договорились о встрече. Девушка обещала приехать туда, где будет удобней заказчику, но главным условием сделки стала предоплата в 10 тысяч рублей. Якобы эта сумма станет гарантией их договоренности.
Курчатовца не насторожило, что карта, куда должны были поступить деньги, зарегистрирована на имя мужчины. Он перевел запрашиваемую сумму, но в оговоренное время к нему так никто не приехал, номер телефона оказался недоступен.
Потеряв надежду связаться с девушкой, ночью он направился в отдел полиции, где подробно рассказал о ситуации.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Полиция рекомендует с настороженностью относиться к любой рекламе в сети Интернет. Часто за яркой рекламой товаров или услуг скрываются мошенники, которые любыми способами пытаются украсть деньги доверчивых граждан.