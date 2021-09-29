В Курске "Опель" попал под КАМАЗ

В регионе ежедневно происходят аварии Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 28 сентября примерно в 14 часов 30 минут на 31-м километре автодороги «М2-Крым» Южный Въезд в Курск.

- 57-летняя водитель «Опель Мерива» ехала со стороны Курска в сторону Белгорода. По предварительным данным она не выполнила требования уступить дорогу. В результате "Опель" врезался в "КАМАЗ", за рулем которого был 38-летний водитель, - рассказали в ГИБДД региона.

В результате ДТП женщина-водитель госпитализирована с травмами.