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Происшествия29 сентября 2021 13:55

В Курске "Опель" попал под КАМАЗ

Госпитализирована водитель легковушки
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе ежедневно происходят аварии

В регионе ежедневно происходят аварии

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 28 сентября примерно в 14 часов 30 минут на 31-м километре автодороги «М2-Крым» Южный Въезд в Курск.

- 57-летняя водитель «Опель Мерива» ехала со стороны Курска в сторону Белгорода. По предварительным данным она не выполнила требования уступить дорогу. В результате "Опель" врезался в "КАМАЗ", за рулем которого был 38-летний водитель, - рассказали в ГИБДД региона.

В результате ДТП женщина-водитель госпитализирована с травмами.