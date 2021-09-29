Препараты для больных ковид закупят на средства курского бюджета

В регионе ждут поступления федеральных средств Фото: Светлана ВОЛКОВА

С ноября 2020 года по решению правительства страны пациенты с коронавирусом, проходящие лечение в амбулаторных условиях, обеспечиваются лекарственными препаратами, в числе которых жаропонижающие, противовирусные, антибактериальные средства и антикоагулянты.

В Курской области их получили уже 47 тысяч человек.

Препараты выписывает лечащий врач в соответствии с утвержденными схемами лечения, затем лекарства доставляют больным на дом, пояснили в администрации региона.

Более того, с апреля этого года пациенты с новой коронавирусной инфекцией, находящиеся на стационарном лечении, по назначению врача получают антикоагулянты в течение нескольких месяцев после выписки.

Ранее закупка лекарственных препаратов осуществлялась только за счет средств федерального бюджета.

Курская область получила 120 млн рублей. В связи с подъемом заболеваемости и, соответственно, увеличением количества пациентов, нуждающихся в препаратах, средства были израсходованы.

В последнее время амбулаторные больные обеспечивались лекарствами из складских остатков.

Ожидается поступление более 90 млн рублей из федеральной казны. Пока деньги не пришли, в администрации региона принято решение выделить на закупку препаратов средства из регионального бюджета - 20 млн рублей.