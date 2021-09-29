Препараты для больных ковид закупят на средства курского бюджета

В регионе ждут поступления федеральных средств
Фото: Светлана ВОЛКОВА
С ноября 2020 года по решению правительства страны пациенты с коронавирусом, проходящие лечение в амбулаторных условиях, обеспечиваются лекарственными препаратами, в числе которых жаропонижающие, противовирусные, антибактериальные средства и антикоагулянты.
В Курской области их получили уже 47 тысяч человек.
Препараты выписывает лечащий врач в соответствии с утвержденными схемами лечения, затем лекарства доставляют больным на дом, пояснили в администрации региона.
Более того, с апреля этого года пациенты с новой коронавирусной инфекцией, находящиеся на стационарном лечении, по назначению врача получают антикоагулянты в течение нескольких месяцев после выписки.
Ранее закупка лекарственных препаратов осуществлялась только за счет средств федерального бюджета.
Курская область получила 120 млн рублей. В связи с подъемом заболеваемости и, соответственно, увеличением количества пациентов, нуждающихся в препаратах, средства были израсходованы.
В последнее время амбулаторные больные обеспечивались лекарствами из складских остатков.
Ожидается поступление более 90 млн рублей из федеральной казны. Пока деньги не пришли, в администрации региона принято решение выделить на закупку препаратов средства из регионального бюджета - 20 млн рублей.