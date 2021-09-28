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Происшествия28 сентября 2021 11:04

Под Курском на пожаре спасли 11 человек

ЧП произошло в Горшечном
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар случился около восьми вечера

Пожар случился около восьми вечера

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

27 сентября в 19.50 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о задымлении в жилом доме по адресу: Горшеченский район, поселок Горшечное, улица 70 лет Октября .

- На место происшествия были направлены пожарные 23 ПЧ Горшеченского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей, газовая служба. По прибытии в 19.52 установлено, что горела квартира на первом этаже, в результате пожара повреждены личные вещи, мебель. Спасено 11 человек, в том числе двое детей, - рассказали в МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).