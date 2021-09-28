В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1804 человека Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За сутки коронавирусом заболели 199 курян, сообщили в оперштабе. Всего на 28 сентября в Курской области зарегистрировано 57 218 подтвержденных случаев заболевания. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1804 человека, на ИВЛ – 132 (7 – инвазивная, 125 – неинвазивная).

На сегодняшний день от тяжелой вирусной пневмонии скончались 1439 человек (+6; мужчины 39, 70, 75 лет, женщины 71, 81, 85 лет).

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +106

Глушковский +22

г. Железногорск +16

Курский +11

г. Обоянь +8

г. Дмитриев +7

г. Льгов +6

г. Рыльск +4

Льговский +3

Обоянский +3

Беловский +2

Золотухинский +2

Рыльский +2

Железногорский +2

Медвенский +1

Пристенский +1

Советский +1

г. Суджа +1

Суджанский +1.