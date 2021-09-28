В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1804 человека
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
За сутки коронавирусом заболели 199 курян, сообщили в оперштабе. Всего на 28 сентября в Курской области зарегистрировано 57 218 подтвержденных случаев заболевания. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1804 человека, на ИВЛ – 132 (7 – инвазивная, 125 – неинвазивная).
На сегодняшний день от тяжелой вирусной пневмонии скончались 1439 человек (+6; мужчины 39, 70, 75 лет, женщины 71, 81, 85 лет).
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +106
Глушковский +22
г. Железногорск +16
Курский +11
г. Обоянь +8
г. Дмитриев +7
г. Льгов +6
г. Рыльск +4
Льговский +3
Обоянский +3
Беловский +2
Золотухинский +2
Рыльский +2
Железногорский +2
Медвенский +1
Пристенский +1
Советский +1
г. Суджа +1
Суджанский +1.