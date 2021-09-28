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Происшествия28 сентября 2021 9:40

В Курске пропала 15-летняя девочка

Татьяна Сергеева исчезла 26 сентября
Яна ШЕЛЕСТ
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Фото: Лиза Алерт

Фото: Лиза Алерт

Фото: СОЦСЕТИ

В Курске пропала 15-летняя девочка, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Татьяна Сергеева бесследно исчезла 26 сентября.

Приметы: рост 162 см, нормальное телосложение, карие глаза, светло-русые крашеные волосы. На руке – татуировка.

Была одета в черное пальто, черные спортивные брюки, черную кофту, черные кроссовки. С собой у Татьяны был черный рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Татьяны Сергеевой просят позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.