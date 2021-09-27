Курский педагог участвует в очном этапе конкурса «Учитель года России»

28 сентября для финалистов начнётся испытание «Урок» Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Ростове-на-Дону начался очный этап конкурса «Учитель года России». В нем принимают участие педагоги из всех субъектов страны. Курскую область представляет учитель физики Банищанской школы Льговского района Алеся Максакова.

Первый этап конкурса – «Методическая мастерская». Конкурсанты должны продемонстрировать свою компетентность, поделиться опытом обучения и воспитания, ответить на вопросы членов жюри. 28 сентября для финалистов начнется испытание «Урок», по его итогам выберут 15 лауреатов. Им предстоит провести классный час и мастер-класс. Эти этапы позволят определить пятерку призеров, которые примут участие в пресс-конференции «Вопрос учителю года». Она состоится в Москве 4 октября. Задать свои вопросы смогут журналисты, педагоги, родители, школьники и студенты педвузов. По результатам пресс-конференции и будет выбран победитель конкурса.