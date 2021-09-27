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Политика27 сентября 2021 18:04

Наградили курского полицейского, который спас ребенка

Оперуполномоченному Иванову подарили новый мобильный телефон
Ольга ДАНИЛОВА
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Начальник УМВД России по Курской области Виктор Косарев поблагодарил сотрудника уголовного розыска Ивана Иванова, который помог ребенку выбраться из болота.

Получившая широкий резонанс история произошла недавно в Курском районе, там пропал восьмилетний мальчик. Его искали силовики и волонтеры.

Старший оперуполномоченный уголовного розыска Иван Иванов на расстоянии около километра от дома мальчика заметил на земле следы детской обуви и пошел по ним. Вскоре он увидел ребенка, который стоял по пояс в воде. Чтобы спасти его, полицейский бросился в трясину и вытащил мальчика.

Во время спасения телефон сотрудника МВД упал в воду. Новый мобильный аппарат от коллектива курской полиции вручил старшему оперуполномоченному руководитель Виктор Косарев. Он также поблагодарил капитана Иванова за бдительность и решительность.