Наградили курского полицейского, который спас ребенка

Начальник УМВД России по Курской области Виктор Косарев поблагодарил сотрудника уголовного розыска Ивана Иванова, который помог ребенку выбраться из болота.

Получившая широкий резонанс история произошла недавно в Курском районе, там пропал восьмилетний мальчик. Его искали силовики и волонтеры.

Старший оперуполномоченный уголовного розыска Иван Иванов на расстоянии около километра от дома мальчика заметил на земле следы детской обуви и пошел по ним. Вскоре он увидел ребенка, который стоял по пояс в воде. Чтобы спасти его, полицейский бросился в трясину и вытащил мальчика.

Во время спасения телефон сотрудника МВД упал в воду. Новый мобильный аппарат от коллектива курской полиции вручил старшему оперуполномоченному руководитель Виктор Косарев. Он также поблагодарил капитана Иванова за бдительность и решительность.