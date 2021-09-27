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Экономика27 сентября 2021 17:02

Курянам начали рассылать налоговые уведомления

Все оплатить нужно до 1декабря
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Уведомления получат владельцы земли, объектов капитального строительства, транспортных средств

Уведомления получат владельцы земли, объектов капитального строительства, транспортных средств

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области стартовала кампания по рассылке уведомлений на уплату имущественных налогов и НДФЛ за 2020 год. Письма направляют по почте или размещают в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Их получают владельцы земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств.

На официальном сайте размещена промостраница со всеми пояснениями «Налоговые уведомления 2021 года».

Управление ФНС России по Курской области напоминает, что срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2020 год – не позднее 1 декабря 2021 года.