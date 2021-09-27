В Курске открылась галерея медальерного искусства

Экспозиция будет работать постоянно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Выставка будет действовать постоянно. Экспозицию составили 246 работ Геннадия Правоторова – медали и плакаты на историческую тематику. Здесь можно увидеть изображения великих полководцев, писателей, музыкантов, поэтов, ученых, космонавтов. Отдельный стенд посвящен землякам-курянам: Надежде Плевицкой, Михаилу Щепкину, Евгению Носову и другим.

Геннадий Правоторов – известный народный художник России, медальер, скульптор, академик Российской академии художеств, секретарь Союза художников России, писатель. Свои работы автор лично передал в дар областному Дому творчества.

- Я очень рад, что значительная часть моих работ обрела пристанище в благородном месте. Я рожден здесь, жил и учился в школе недалеко от вокзала. Дом культуры строился при мне, - сказал медальер.

Директор областного Дома народного творчества Владимир Русанов рассказал, что в дальнейшем здесь появится электронный гид по выставке.