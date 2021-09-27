В Курской области прожиточный минимум на 2022 год установили в 9373 рубля

Социальную доплату получают более 35, 5 тысяч пенсионеров региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области величина прожиточного минимума пенсионера на 2022 год установлена в размере 9 373 рубля. Сейчас она составляет 9 144 рубля. 35 536 тысяч жителей области получают федеральную социальную доплату, сообщили в Пенсионном Фонде.

Право на нее имеют неработающие пенсионеры, проживающие в Российской Федерации, если общая сумма их материального обеспечения, в которое кроме размера пенсий входят и другие выплаты, указанные ниже, не превышает установленный в регионе прожиточный минимум пенсионера.

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:

-страховых, государственных и накопительных пенсий;

-срочной пенсионной выплаты;

-ежемесячной денежной выплаты, включая стоимость набора социальных услуг;

-дополнительного материального обеспечения;

-иных мер социальной поддержки, установленных в Курской области в денежном выражении, за исключением единовременных.