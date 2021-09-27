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Общество27 сентября 2021 15:57

Куряне могут получить консультацию по защите прав потребителей

Специалисты помогут подготовить претензионное обращение, составить исковое заявление или жалобу
Ольга ДАНИЛОВА
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Получить консультацию можно бесплатно

Получить консультацию можно бесплатно

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Центре гигиены и эпидемиологии Курской области работает консультационный центр для потребителей. Специалисты оказывают помощь потребителям и предпринимателям по разрешению спорных вопросов, связанных с применением законодательства в отдельных секторах потребительского рынка.

Консультируют в центре бесплатно. Обратиться можно как по телефону или электронной почте, так и лично.

Специалисты помогут подготовить претензионное обращение, составить исковое заявление или жалобу в надзорные органы.

Для защиты прав потребителей в консультационном центре проводится товароведческая экспертиза, в том числе с проведением лабораторных исследований.

Подробную информацию можно получить в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по следующим телефонам:

- в г. Курске (ул. Почтовая, 3, bykov_mv@46.rospotrebnadzor.ru), 8 (4712) 22-33-01 или 8-910-270-17-10;

- в г. Судже (ул. К. Либкнехта, 34, Gigiena_Sudza@mail.ru), 8 (47143) 2-22-79;

- в г. Железногорске (ул. Гагарина, 31/2, ses.filial@mail.ru), 8 (47148) 3-17-04;

- в г. Льгове (ул. М. Горького, 9, cgsn_lgov@mail.ru), 8 (47140) 2-40-14;

- в г. Щигры (ул. Красная, 81, Mitrakova_IS@46.rospotrebnadzor.ru), 8 (47145) 4-20-65.