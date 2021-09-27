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Происшествия27 сентября 2021 15:56

В Курской области ищут свидетелей ДТП в Курчатове

Неизвестный сбил женщину на переходе и скрылся
Ольга ДАНИЛОВА
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Свидетелей просят сообщить в полицию

Свидетелей просят сообщить в полицию

Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 сентября примерно в 13:30 напротив дома № 28 по проспекту Коммунистический Курчатова Курской области неизвестный водитель сбил 54-летнюю женщину.

Водитель ехал со стороны площади Николаева в направлении площади Свободы Курчатова. Женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева на право по ходу движения автомобиля.

Свидетелей и очевидцев ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по этому факту, просьба сообщить по телефону 02, 102 или 8(47131) 4-23-02.