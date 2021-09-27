С начала года клещи покусали в Курской области 1555 человек

Курян просят соблюдать меры предосторожности на природе Фото: Светлана ВОЛКОВА

С начала года клещи покусали 1555 курян, в том числе 686 детей до 14 лет (за аналогичный период 2020 года – 1735 человек, 848 детей).

Клещевой энцефалит в регионе не регистрируется.

- В лаборатории ФБУЗ «ЦГиЭ по Курской области» было исследовано 1853 особи, в том числе 879 - из объектов окружающей среды. По результатам данных исследований в 264 экземплярах (14,6%) обнаружены боррелии, в 85 (4,6%) - гранулоцитарный анаплазмоз (ГАЧ), в 3 (0,2%) - эрлихиоз, - рассказали в Роспотребнадзоре.

В рамках общественной профилактики в регионе противоклещевые мероприятия проведены на площади 739,85 гектар.