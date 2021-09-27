Под Курском легковушка сбила женщину

Пострадавшая переходила дорогу по переходу Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 26 сентября примерно в 19 часов 10 минут на 19-м километре автодороги "Курск-Льгов-Рыльск» Октябрьского района Курской области.

- 25-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21104», ехал со стороны Курчатова в сторону Курска, - рассказали в ГИБДД региона. - ВАЗ сбил 41-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева на право по ходу движения авто. В результате ДТП женщина-пешеход госпитализирована с травмами. Водитель трезв.