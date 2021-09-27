В Курске ВАЗ влетел в ЛЭП

ДТП происходят в Курске ежедневно Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 26 сентября около десяти часов вечера на улице 50 лет Октября возле дома 161 в Курске.

- 22-летний водитель, ранее лишенный прав, на автомобиле «ВАЗ» ехал со стороны проспекта Дружбы по улице 50 лет Октября в направлении улицы Орловская, - рассказали в ГИБДД. - Напротив дома 161 по улице 50 лет Октября Курска по предварительным данным он не справился с управлением и врезался в световую опору ЛЭП.

В результате ДТП водитель госпитализирован с травмами.