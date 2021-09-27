В Курске прошла первая осенняя ярмарка

В Курске пройдет несколько распродаж Фото: Светлана ВОЛКОВА

На традиционных площадках, знакомых жителям областного центра, в субботу была развернута торговля ярмарки «Осень - 2021».

На улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й Дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина» по приемлемым ценам предлагали продукцию со всех районов области.

Овощи, фрукты, зерно, мясо, сахар, мед, выпечку, саженцы привезли предприятия потребительской кооперации, агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, малого бизнеса, фермеры и владельцы ЛПХ.

Хочу обратиться к фермерам, владельцам садово-огородных участков и призвать их активнее участвовать, спрос на продукцию велик. Вы можете обратиться за подробностями на телефон нашей горячей линии 8-800-700-25-34», - сообщил председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксёнов.

На двух самых крупных площадках – на улицах Станционной и Рокоссовского, как и в прошлом году, покупателям для удобства предлагали тележки из супермаркетов, с погрузкой объемных покупок помогали волонтеры.

Килограмм сахара стоил 40 рублей. В рознице же цена, рекомендованная Правительством РФ, составляет 46 рублей.

Следующая ярмарка запланирована на 23 октября.