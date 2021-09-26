Семь пациентов с коронавирусом скончались в Курской области за минувшие сутки. Как сообщили в региональном оперштабе 26 сентября, умерли мужчина 77 лет и женщины 70, 72, 72, 82, 89, 93 лет. Общее количество летальных исходов увеличилось до 1428. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Всего в регионе зарегистрировали 56818 подтвержденных случаев коронавируса. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1815 пациентов, на ИВЛ – 124. Первым компонентом вакцины от ковида привили 396 050 человек, вторым – 377 501.