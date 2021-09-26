В Курской области за сутки заразились коронавирусом 200 человек

По данным оперштаба на 26 сентября, в Курской области заразились коронавирусом 200 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 103, Курский район - 25, Кореневский - 17, Щигры - 11, Рыльск, Рыльский и Тимский районы - по семь, Солнцевский - шесть, Мантуровский - пять, Октябрьский - четыре, Щигровский - три, Касторенский - два, Глушковский, Курчатовский, Черемисиновский - по одному. Всего в регионе зарегистрировали 56818 подтвержденных случаев коронавируса.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1815 человек, на ИВЛ – 124 (4 – инвазивная, 120 – неинвазивная). На сегодняшний день скончались 1428 курян, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 396 050 человек, вторым – 377 501.