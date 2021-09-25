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Общество25 сентября 2021 22:22

В Курской области прошел крестный ход

Икона Божией Матери «Знамение» Курской Коренной будет находиться в Знаменском соборе
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Образу можно поклониться в главном храме Курска до лета

Образу можно поклониться в главном храме Курска до лета

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе 25 сентября прошел крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной. Из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло с ограничениями.

Утром в местечке Свобода Золотухинского района митрополит Курский и Рыльский Герман провел литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Затем икону доставили в Знаменский собор Курска на автомобиле. Здесь также провели молебен.

Святыня будет находиться в Знаменском соборе до лета.