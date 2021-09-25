В Курской области прошел крестный ход

Образу можно поклониться в главном храме Курска до лета
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В регионе 25 сентября прошел крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной. Из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло с ограничениями.
Утром в местечке Свобода Золотухинского района митрополит Курский и Рыльский Герман провел литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Затем икону доставили в Знаменский собор Курска на автомобиле. Здесь также провели молебен.
Святыня будет находиться в Знаменском соборе до лета.