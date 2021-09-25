Под Курском нашли целый арсенал

Артснаряды обезвредили Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

24 сентября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении снарядов времен Великой Отечественной Войны в поселке Солнечный Золотухинского района Курской области.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружены два артиллерийских снаряда калибром 78 мм, артиллерийский снаряд калибром 57 мм, артиллерийский снаряд калибром 45 мм и минометная мина калибром 82 мм. Она изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.