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Происшествия25 сентября 2021 22:14

Под Курском нашли целый арсенал

Снаряды пролежали в земле со времен Второй мировой
Ольга ДАНИЛОВА
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Артснаряды обезвредили

Артснаряды обезвредили

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

24 сентября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении снарядов времен Великой Отечественной Войны в поселке Солнечный Золотухинского района Курской области.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружены два артиллерийских снаряда калибром 78 мм, артиллерийский снаряд калибром 57 мм, артиллерийский снаряд калибром 45 мм и минометная мина калибром 82 мм. Она изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.