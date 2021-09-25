За сутки у 197 курян подтвердился ковид

В регионе сохраняется сложная ситуация с ковид
Фото: Светлана ВОЛКОВА
За минувшие сутки еще 197 курян заболели ковид. В регионе отмечен рост числа инфицированных.
По данным оперштаба на 25 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 56618 подтвержденных случаев заболевания.
За минувшие сутки от ковид умерли шестеро курян - 64-летний мужчина и пять женщин. Женщины в возрасте 51 года, 74, 77, 77 лет и 81 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
С начала пандемии от ковид в Курской области умер 1421 человек.