В Курске на Можаевской ограничат движение транспорта

«Квадра» заменит участок теплосети Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В связи с проведением филиалом ПАО «КВАДРА» – «Курская генерация» работ по замене участков тепловой сети с 9.00 27 сентября до 20.00 10 октября будет ограничено движение транспорта по улице Можаевской на участке от улицы Горького до улицы Ленина и по улице Золотой на участке от улицы Ленина до улицы Радищева.

Аналогичные работы будут выполняться на улице Пионеров: движение транспорта будет ограничено 25 сентября с 8.00 до 20.00 на участке от улицы Рассыльной до улицы Бочарова.