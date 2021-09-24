Девушка рассказала, что надеялась на быстрый заработок Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске сотрудники ППС задержали 23-летнюю закладчицу, сообщили в региональном УМВД. Во время патрулирования девушка привлекла внимание наряда полиции подозрительным поведением.

Курянка отвечала на вопросы невнятно, а в руках прятала изделия, похожие на порции наркотиков. В отделе полиции она предъявила расфасованные синтетические вещества, приготовленные для закладок в лесополосе.

Девушка рассказала, что надеялась на быстрый заработок, чтобы переехать в Москву и там купить квартиру, поскольку ее убедили, что она сразу получит крупное вознаграждение. Однако при первой же попытке сделать закладки подозреваемую задержали полицейские.

В отношении курянки возбудили уголовное дело. За сбыт наркотиков ей грозит срок от четырех до восьми лет. Подозреваемая находится в следственном изоляторе.