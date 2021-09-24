В Курске появятся еще три библиотеки нового поколения

В Курской области создано четыре библиотеки нового поколения Фото: Светлана ВОЛКОВА

Минкультуры объявило результаты дополнительного отбора субъектов Российской Федерации на модернизацию библиотек в 2022 году.

Курская область на конкурс подавала шесть заявок - на модернизацию трех центральных и трех малых библиотек; разработка документации проходила при поддержке регионального проектного офиса.

По итогам отбора благодаря дополнительному федеральному финансированию будут модернизированы три библиотеки региона: центральная городская библиотека для молодежи им. А.А. Фета в Курске, Межпоселенческая библиотека Дмитриевского района и Горшеченская детская модельная библиотека. Из федерального бюджета будет выделено 25 млн рублей.

Всего с начала реализации национального проекта «Культура» в Курской области создано четыре библиотеки нового поколения: две в областном центре, одна - в Дмитриевском районе и одна - в Черемисиновском.