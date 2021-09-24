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Победа24 сентября 2021 14:00

Под Курском установили имена погибших в годы войны фельдшера и пяти солдат

Все эти годы за могилами ухаживал Вячеслав Остриков, чей дом стоит рядом с захоронениями
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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После долгих поисков по архивным документам удалось узнать, что в селе Расховец похоронены бойцы 13-й гвардейской стрелковой дивизии

После долгих поисков по архивным документам удалось узнать, что в селе Расховец похоронены бойцы 13-й гвардейской стрелковой дивизии

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Безымянный обелиск находился рядом с могилой капитана Григорьева на окраине села Расховец в Советском районе.

По рассказам местных жителей, здесь в начале 1942 года были похоронены медсестра и несколько солдат, погибших на поле боя под селом Красная Поляна Черемисиновского района. Владимир Трубников, проживающий в районе, предложил главе Ленинского сельсовета Владимиру Соину найти имена и фамилии павших защитников Родины.

После долгих поисков по архивным документам удалось узнать, что в селе Расховец похоронены бойцы 13-й гвардейской стрелковой дивизии: умершая от боевых ран военный фельдшер Нина Михайловна Завалишина, уроженка города Тима, а также пять бойцов из сержантского состава, получившие смертельные ранения в боях в середине января 1942 года.

Все годы за могилами ухаживал Вячеслав Остриков, его дом располагается рядом с захоронениями.

В сентябре на обелиске установили памятную доску с именами погибших в годы войны фельдшера и пяти солдат.